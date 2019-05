Sprawa znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy. Jest wyrok

Wymyślił krótką i niemiłą rymowankę o prezydencie Andrzeju Dudzie. Hasło zamieścił na transparencie, przez co miał kłopoty. Sprawa publicznego znieważenia głowy państwa trafiła do sądu i właśnie dobiegła końca.



"Obywatele mają prawo do krytyki"

Co więcej, Jackowski nie wydaje się żałować tego co zrobił. Zapytany o to, czy znowu będzie jeździł z transparentem za Dudą, odpowiedział: - Odpowiem pytaniem na pytanie. Czy prezydent zacznie być prezydentem wszystkich Polaków i zacznie być samodzielny?