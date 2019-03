Proces o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Paweł Jackowski tłumaczył się z jednego słowa

- Nie jestem zwykłym chuliganem wznoszącym obraźliwe okrzyki na ulicy - zapewniał w sądzie Paweł Jackowski. Jest oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy. W lipcu 2018 roku stanął przy trasie przejazdu prezydenckiej kolumny z tablicą, na której był wierszyk ukazujący głowę państwa w niekorzystnym świetle.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", Jackowski potwierdza, że brał udział w manifestacji i trzymał tabliczkę z wierszykiem, ale nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. W sądzie tłumaczył, że "przeciwstawia się łamaniu demokracji i konstytucji". - Nie jestem zwykłym chuliganem wznoszącym obraźliwe okrzyki na ulicach. Jestem świadomym, zaangażowanym społecznie i politycznie obywatelem, dla którego dobro Polski jest zasadniczą wartością - tłumaczył.

Przedstawił sądowi definicję słowa "d..a"

Jego zdaniem użył "dosadnego określenia, ale była to de facto satyryczna rymowanka". - Moim zamiarem nie było znieważenie, chciałem jedynie wyrazić swój krytyczny stosunek do sprawowania urzędu przez prezydenta RP, ponieważ uważam, że urąga on stanowisku prezydenta, sankcjonuje łamanie prawa, niszczy demokrację, łamie konstytucję - podkreślił oskarżony.