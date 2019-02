Rzecznik Andrzeja Dudy nie wie, gdzie jest prezydent

Błażej Spychalski był pytany o to, dlaczego prezydent nie spotkał się z rolnikami. Jako powód podał napięty grafik głowy państwa. Dziennikarz RMF FM dopytywał, czy prezydent jest teraz na nartach. - Nie wiem - odpowiedział rzecznik.

Dlaczego prezydent nie spotkał się z rolnikami? - Ma napięty grafik - tłumaczył go rzecznik Błażej Spychalski. - Proszę pamiętać, że informacja o tym, że protestujący będą chcieli się spotkać z panem prezydentem pojawiła się zdaje się dzień czy dwa dni wcześniej - zwrócił uwagę. I przypomniał, że w imieniu prezydenta z rolnikami w środę spotkały się jego doradczynie.

Dziennikarz RMF FM dopytywał go, czy prezydent jest teraz na nartach, nawiązując do jego "napiętego grafiku". - Nie wiem - odpowiedział Spychalski.

Rzecznik Dudy odniósł się również do taśm, na których nagrano prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że codziennie rano w Kancelarii jest przegląd prasy, ale niekoniecznie zaczyna się go od "Gazety Wyborczej". Ocenił, że dziennik nie tylko informuje, ale "próbuje kreować rzeczywistość". Co więcej, podkreślił, że "w najwyższym stopniu można ufać CBA", które odmówiło kontroli związków Kaczyńskiego ze spółką Srebrna, i szefowi Biura Mariuszowi Kamińskiemu.