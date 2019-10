Sprawa zabójstwa Kristiny z Mrowin. Ważna decyzja sądu

Prokuratura odmówiła matce Kristiny z Mrowin wydania akt sprawy. Do Sądu Okręgowego w Świdnicy wpłynęło zażalenie na tę decyzję. Tłumaczono ją trwającymi czynnościami procesowymi.

Niedawno informowaliśmy, że do zespołu psychiatrów badających Jakuba A., oskarżonego o zabójstwo Kristiny z Mrowin, dołączył seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz . Nadal trwa śledztwo prokuratury w sprawie tragedii, która wstrząsnęła Polską. To właśnie niezakończone postępowanie miało być powodem odmowy wydania akt sprawy matce ofiary.

Prawnicy kobiety złożyli w tej sprawie zażalenie. Sąd Okręgowy w Świdnicy przychylił się do ich wniosku i zadecydował, że matka pozna akta sprawy. Prokuratura twierdzi jednak, że nadal nie udało się ustalić kodu PIN i PUK do irlandzkiej karty należącej do kobiety. Pełnomocnik rodziny, mecenas Sebastian Kujacz twierdzi jednak, że nie powinno to mieć wpływu na wydanie akt sprawy. - Z mojej praktyki wynika wręcz, że prokuratorzy chcą współpracować z prawnikami osób pokrzywdzonych, którzy mogą coś wnieść świeżego do sprawy. Nie rozumiem, dlaczego prokurator przyjął taką postawę, o niczym nie chce nas informować. - komentował Kujacz w rozmowie z Wirtualną Polską.