Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Jaką decyzję podejmie PKW?

A co z chętnymi na objęcie mandatu po Kamińskim? Mimo zapowiedzi prezesa PiS, że jeśli takowi się znajdą, to nie wejdą do klubu PiS, w końcu ktoś może się na zasiadanie w sejmowych ławach skusić. Tym bardziej że w PiS zmienia się nastawienie w tej sprawie. "Słyszymy, że ktoś i tak w końcu weźmie mandat, skoro i tak miałby to zrobić po eurowyborach, w których obaj politycy mieliby startować" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".