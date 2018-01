Sprawa torturowanego 18-latka. Zbigniew Ziobro: Chcę radykalnie zaostrzyć kary

- Państwo musi być bezwzględne wobec zwyrodnialców - podkreślił Zbigniew Ziobro. Tak skomentował wyrok dla porywaczy, którzy przez wiele godzin bili, torturowali, gwałcili 18-latka. Czy od 4 do 6 lat więzienia to odpowiednia kara? - Nie jest wystarczająca - ocenił minister sprawiedliwości.

Jak donosi RMF FM, zdaniem ministra sprawiedliwości w takich sprawach jak ta, prokuratorzy muszą mieć możliwość żądania surowych kar - nawet do 30 lat więzienia, a sądy - by je orzekać. Jednocześnie przyznał, że wyrok, który usłyszeli oprawcy 18-latka "bywają w Polsce standardem za tego rodzaju przestępstwa".

Ziobro interweniuje

Minister nie tylko mówił o sprawie 18-latka, ale podjął też określone kroki. Jak powiedział, zlecił Prokuraturze Krajowej, by w ramach nadzoru "zadbała o to, by prokurator zażądał odpowiednio wysokich kar w stosunku do sprawców". Dodał, że pozytywnie ocenia zapowiedź prokuratora, że złoży w tej sprawie apelację.