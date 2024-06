Sprawa śmiertelnego pobicia 16-latka. Cztery osoby usłyszały wyrok

Dziewczyna chciała od Eryka przeprosin za rzekome rozpowiadanie nieprawdziwych informacji na swój temat. Chłopak wykonał to, czego chciała, mimo to razem z pozostałymi osobami - 17-letnim Szymonem J., 17-letnim Arkadiuszem P. i 18-letnim Danielem G. zaatakowała Eryka. Po brutalnym pobiciu nastolatka napastnicy odeszli, jednak po chwili najstarszy z nich wrócił i po raz kolejny kopnął go - w okolice szyi i twarzy.