Sprawa śmierci mężczyzny i jego 4-letniego syna. Rozwieszał plakaty z informacją o porwaniu dzieci

Tragedia, do której doszło na sali zabaw na warszawskim Bemowie, wstrząsnęła opinią publiczną. Cały czas pojawiają się nowe informacje. Okazuje się, że mężczyzna, który zmarł wraz z synem, wcześniej rozlepiał plakaty o porwaniu jego dzieci.

Tomasz M. rozwieszał plakaty z informacją, że porwano jego dzieci. Wydarzyło się to we wrześniu, dwa miesiące później zmarł razem z czteroletnim synem w jednej z sal zabaw na warszawskim Bemowie.

O tym wątku donosi "Gazeta Wrocławska". Jak poinformowała gazetę prokuratura, to mężczyzna był podejrzewany o uprowadzenie rodzicielskie. Bez zgody matki, która opiekowała się synem i córką na co dzień, zabrał je ze sobą. I to za granicę.