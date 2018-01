Sprawa "Skóry". Jest decyzja sądu ws. Roberta J.

Robert J., podejrzany o brutalne morderstwo i obdarcie ze skóry studentki Katarzyny Z., zostanie za kratkami. Zażalenie na tymczasowy areszt złożył mecenas oskarżonego. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że mężczyzna jest niebezpieczny i musi zostać w areszcie - donosi onet.pl.

W grudniu Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił taki sam wniosek mecenasa mężczyzny. - Prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu przez Roberta J. jest duże - powiedział wówczas sędzia Rafał Lisak. Podejrzany o zbrodnię Robert J. został zatrzymany na początku października. Wtedy też sąd zdecydował, że mężczyzna trafi na trzy miesiące (do 2 stycznia 2018 r.) do tymczasowego aresztu.

Jak podejrzewają śledczu, to bezrobotny Robert J. namówił w listopadzie 1998 r. 23-letnią studentkę UJ na wyjazd do domku na obrzeżach Krakowa. Tam najpierw ją torturował, a potem zabił i obdarł ze skóry. Uszył z niej strój na kształt kobiecego body. Skórę ofiary odnaleziono w styczniu 1999 r. w Wiśle w rejonie Zabłocia. Pod koniec lat 90. policjanci znaleźli prawą nogę, która, jak się okazało, również należała do Katarzyny Z. Sprawie nadano kryptonim "Skóra".