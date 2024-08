Sprawa Romanowskiego. Media: Wraca wcześniej wyłączony sędzia

Rozszerzono skład orzekający

SO podał wcześniej, że z powodu obszerności i złożoności materiału dowodowego, a także charakteru stawianych posłowi zarzutów, zdecydowano o rozszerzeniu składu orzekającego do trzech sędziów. Poza sędzią Przemysławem Dziwańskim w drodze losowania do składu sędziowskiego dołączyły: sędzia Aleksandra Rusin-Batko i sędzia Wanda Jankowska-Bebeszko.