Sprawa Podleśnej. Komorowski: rozczarowała mnie ta pani

- Początkowo jak zobaczyłem wizerunek Matki Boskiej tęczowej, to pomyślałem sobie, że bardzo fajne, bardzo ładne. Może to jest jakiś sygnał, że przebija się takie przekonanie wielu chrześcijan w Polsce, że Matka Boska przygarnia do serca wszystkich potrzebujących, bez względu na orientację seksualną - powiedział były prezydent Bronisław Komorowski w TOK FM. Skomentował w ten sposób sprawę zatrzymania działaczki KOD ws. plakatów z Matką Boską w tęczowej aureoli.