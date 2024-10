Sprawa Palikota. Jego obrońca donosi na prokuraturę

- Pan Palikot wie o tej sprawie od ponad roku. Kilka miesięcy temu napisał list do prokuratora: "bardzo proszę, żebym został przesłuchany, żebym mógł o wszystkim opowiedzieć, żebym mógł przedstawić swój punkt widzenia, proszę mnie wezwać". Pan prokurator nie zainteresował się stanowiskiem pana Palikota, nie wezwał go, natomiast wysłał CBA, które 600 km dalej go zatrzymało, zrobiło ustawkę, wożąc go po całej Polsce. Po co? - mówił.