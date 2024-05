Sprawa ludobójstwa w Srebrnicy. Wrze na Bałkanach

W Nowym Jorku Serbia miała silnego sojusznika. Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia odniósł się do przeszłości Niemiec jako agresora w dwóch wojnach światowych oraz do niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust i ludobójstwo dokonane przez Rzeszę Niemiecką na Herero i Nama w dzisiejszej Namibii na początku XX wieku. - Jesteśmy przekonani, że Niemcy nie dysponują moralnym autorytetem, żeby nawet wspominać pojęcie ludobójstwa, by opisać cokolwiek innego niż ich własne okrutne zbrodnie - powiedział Nebenzia.