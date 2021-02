Sprawa ks. Andrzeja Dymera. "FAZ": Kolejny wstrząs w polskim Kościele

Niemiecki dziennik opisuje w poniedziałek sprawę zmarłego przed kilkoma dniami księdza Andrzeja Dymera, oskarżanego przez wiele lat o wykorzystywanie seksualne nieletnich. "W potężnym Kościele katolickim w Polsce, do którego należy około 90 procent społeczeństwa, narasta niepokój" – ocenia korespondent "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Gerhard Gnauck. I dodaje, że powodem tego zaniepokojenia jest skandal wokół duchownego, którego pedofilię "tuszowano przez 25 lat". W miniony wtorek chorujący na raka Dymer zmarł .

Utajniony wyrok

Gnauck opisuje krótko postać duchownego ze Szczecina, który założył ośrodek młodzieżowy dla chłopców, szkołę z internatem i liceum katolickie. "Dzięki zdolnościom organizacyjnym i umiejętności pozyskiwania środków zyskał sobie szacunek. Mógł być to jeden z powodów, dla którego podnoszone od 1995 roku zarzuty, że ksiądz molestował seksualnie nieletnich i zgwałcił jednego chłopca, nie spotkały się z dużą uwagą" – pisze Gnauck. I przypomina, że w 2008 roku "Gazeta Wyborcza" jako pierwsza ujawniła sprawę. "Proces przed sądem publicznym zakończył się uniewinnieniem. Sąd kościelny już w 2008 roku uznał Dymera za winnego, ale wyrok pozostał tajny – do 2020 roku, gdy poinformowało o nim katolickie pismo 'Więź'"– relacjonuje "FAZ".

Niemiecki dziennikarz cytuje dominikanina ojca Marcina Mogielskiego, który od lat wspierał ofiary księdza Dymera i w rozmowie z TVN24 wezwał do ujawnienia wszelkich ustaleń i decyzji sądu kościelnego w tej sprawie oraz powołania komisji śledczej, która ujawniłaby "mechanizm tuszowania" zarzutów pedofilskich.

Niespotykana inicjatywa polskich katolików

Jak ocenia, założenie przez 180 osób Kongresu Katoliczek i Katolików to "niespotykane wydarzenie dla Polski". "Ta stała grupa, która obecnie dyskutuje online przez wzgląd na pandemię i wkrótce chce przedstawić swoje tezy, chce przede wszystkim zająć się tematem 'dominacji władzy, sprawowanej w Kościele przez osoby duchowne'" – pisze Gnauck, opisując też inne cele i sfery zainteresowania Kongresu.

Cytuje jednego z inicjatorów powstania tego gremium - profesora Fryderyka Zolla, który podkreśla, że celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce, Europie i na świecie. Zapewnia, że nie jest to jednak odpowiedź na tzw. drogę synodalną niemieckich katolików, czyli debatę o reformach Kościoła, ani na inicjatywę "Wir sind Kirche" (My jesteśmy Kościołem). "Trzeba jednak rozmawiać ze sobą inaczej, niż do tej pory" – podkreśla Zoll, cytowany w "FAZ".