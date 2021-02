Ks. Andrzej Dymer nie żyje. Prymas Polski: trzeba rozliczać przestępstwa i grzechy

"Śmierć osoby wskazanej jako sprawca kończy postępowanie wyjaśniające, natomiast nie zaprzestajemy dalszych działań w sprawie ks. Andrzeja Dymera dotyczących m.in. ochrony godności osób poszkodowanych" - przekazała w środę Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii

Na temat zmarłego we wtorek ks. Andrzeja Dymera wypowiedział się też arcybiskup Wojciech Polak. Duchowny odniósł się m.in. do kierowanych wobec Dymera oskarżeń ws. molestowania seksualnego nieletnich w latach 90.

- Myślę, że to, co jest istotne i ważne, tak jak powiedziałem w swoim oświadczeniu, że nie można usprawiedliwiać opieszałości w tym względzie, czy przewlekłości takiego postępowania, ale bardziej jasno i zdecydowanie postępować i rozliczać także w sposób konsekwentny te przestępstwa i grzechy, których jesteśmy świadkami - powiedział w środę na antenie Radia PLUS Gniezno delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.