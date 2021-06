Sprawa cyberataków w Polsce. Zajmą się nią najwyższe organy NATO?

Jak przekazało źródło PAP w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, "eksperci Polski i NATO są w kontakcie w sprawie cyberataków w Polsce". - Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zajmą się tą sprawą najwyższe organy Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wpisuje się w cały szereg rosyjskich działań. Co chwilę jedno z państw NATO podnosi, że dochodzi do ataków hakerskich na instytucje i polityków - dodało źródło.