Sprawa byłego senatora J. Piniora. Prokuratura żąda wyższej kary więzienia

Były senator klubu PO Józef Pinior oraz jego były asystent Jarosław Wardęga (obaj godzą się na podawanie nazwisk - PAP) byli oskarżeni i zostali w lutym 2020 roku przez Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście skazani za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G. Korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im też obiecać, a wręczyć odpowiednio 6 tys. zł i 5 tys. zł kolejni dwaj biznesmeni.

Józef Pinior czeka na wyrok sądu apelacyjnego

W czwartek przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpoczął się proces apelacyjny. Prokurator zażądał zarówno dla Piniora, jak i Wardęgi surowszej, wyższej kary - po 3 lata i 6 miesięcy więzienia bez zawieszenia. To taka sama kara, jakiej żądała prokuratura w procesie w pierwszej instancji, w którym usłyszeli oni wyroki po 1,5 roku więzienia bez zawieszenia.

Pinior w ostatnim słowie wygłoszonym przed sądem apelacyjnym nie przyznał się do winy, poprosił o uniewinnienie lub ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez sąd I instancji. Podważał wiarygodność nagrań i kilkukrotnie sugerował, że proces i oskarżenie go ma podłoże polityczne. Sąd oddalał takie sugestie, nakazując skupienie się na zagadnieniach karnych w tym odwoławczym procesie.

Nagrań dokonano w 2015 roku jeszcze w okresie , gdy rządziła koalicja PO-PSL, a szefem CBA był wówczas Paweł Wojtunik. Pinior był wówczas senatorem wybranym w okręgu jeleniogórsko-legnickim z poparciem PO, należał do klubu parlamentarnego, ale nie do samej partii.

Sprawa byłego senatora. Wielogodzinne nagrania jako dowód

"Sami oskarżeni złożyli wyjaśnienia, w których de facto potwierdzili, że byli uczestnikami tych rozmów i ani razu nie zakwestionowali, nie podnieśli, że w danym nagraniu: nie, to nie jest mój głos. Po drugie nie ma wątpliwości, co do zgodności odsłuchanych nagrań z rzeczywistą treścią rozmów" - mówił przed rokiem w uzasadnieniu wyroku w I instancji sędzia Marek Górny.

"Pada propozycja korupcyjna i treść rozmowy wskazuje na jej związek z funkcją publiczną senatora Józefa Piniora. Dlatego sąd doszedł do wniosku, że treść nagrań jest zgodna z rzeczywistą treścią rozmów. A to najważniejszy materiał dowodowy w sprawie. Rozmowy te świadczą o popełnieniu przestępstw przez oskarżonych" - powiedział wówczas sędzia.

"Sąd doszedł do wniosków, że te twierdzenia (o pożyczkach – PAP) są nieprawdziwe. Abstrahując od faktu, że jeśli pożyczka jest związana z wykonaniem czynności służbowej przez funkcjonariusza publicznego, np. interwencji senatorskiej, to taka pożyczka jest również korzyścią majątkową w rozumieniu artykułu 228 Kodeksu karnego. I to też jest przestępstwo, ale akurat w tej konkretnej sprawie to nie były pożyczki" - powiedział sędzia Górny, uzasadniając wyrok w I instancji.