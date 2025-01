Spóźnienie oznacza słoną karę. Ważna wiadomość dla kierowców

Wykupione ubezpieczenie OC (polisa od odpowiedzialności cywilnej) to kluczowy obowiązek każdego właściciela pojazdu. Nawet niewielkie opóźnienie w opłacie może skutkować wysokimi karami. W 2025 roku są one uzależnione od płacy minimalnej i rodzaju pojazdu.

Kary za brak OC są również uzależnione od czasu opóźnienia. Spóźnienie do 3 dni to 20 proc. pełnej opłaty, od 4 do 14 dni - 50 proc., zaś powyżej 14 dni - 100 proc. Właściciele samochodów osobowych mogą zapłacić od 1870 zł do nawet 9330 zł.