Spotkanie Duda-Biden? Media: "Kancelaria zabiega o rozmowę". Pałac reaguje

"Jest planowanych 8-9 spotkań prezydenta z przywódcami wielu krajów z kilku regionów świata, są to w większości kraje, z którymi mamy bieżące interesy do omówienia. Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych jest ustalona, prezydent będzie w Nowym Jorku, do Waszyngtonu się nigdy nie wybierał. Oczywiście prezydent wystąpi też przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ" - powiedział PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.