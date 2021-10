Spory na linii Polska-KE. Unia Europejska nałoży nowe kary?

Turów. "Polska będzie musiała natychmiast zaprzestać wydobycia węgla"

- Takie są procedury. Trybunał nałożył dzienne kary pieniężne do czasu zastosowania się przez Polskę do postanowienia i natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla. Polska będzie musiała zastosować się do postanowienia i natychmiast zaprzestać wydobycia węgla. Będziemy ściśle monitorować, czy Polska przestrzega nakazu TSUE, a jeśli tak się nie stanie - wzywać do zapłaty.