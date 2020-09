Spór wokół LGBT. Włodzimierz Czarzasty oskarża Sebastiana Kaletę

Strefy Wolne od LGBT. Czarzasty: "To wasza wina"

Sytuacja miała miejsce po tym, jak Monika Olejnik poprosiła Sebastiana Kaletę, by wyjaśnił, czym jest jego zdaniem "Ideologia LGBT". - "Ideologia LGBT" jest tożsama z "ideologią gender" i polega na tym, ażeby przez dekonstrukcję płciowości człowieka doprowadzić do dekonstrukcji rodziny, co jest zbieżne z postulatami Marksizmu - powiedział Kaleta.

Ostre słowa o prześladowaniu osób LGBT. "Jest margines ludzi, którzy leją swoje żony"

- Co pan powie Dominikowi Szymańskiemu z Bieżunia? Już nic mu pan nie powie, bo przez was, przez wasze bzdury, przez szczucie ludzi, przez stygmatyzowanie ludzi, chłopak w wieku lat czternastu się powiesił - powiedział polityk Lewicy. Po czym wymienił kolejne osoby, które popełniły samobójstwo z powodu prześladowań na tle orientacji seksualnej: Milo Mazurkiewicz, Kacper z Gorczyna, Wiktor z Warszawy.

Sebastian Kaleta w odpowiedzi zarzucił Czarzastemu szantaż emocjonalny. - To, co pan teraz robi, to jest niski szantaż emocjonalny byłego PZPR-owca - stwierdził. - To są metody, które stosuje skrajna lewica w normalnym sporze politycznym - dodał.