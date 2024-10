Spór o szpital w Żywcu. Dyrektor dementuje słowa minister zdrowia

- Kolejna informacja, która wczoraj się pojawiła w przestrzeni publicznej, też wypowiedziana przez panią minister, to informacja dotycząca niewykonań w szpitalu żywieckim w zakresie chirurgii ogólnej i interny. Otóż mamy nadwykonania w tych zakresach. W ryczałcie ponad 2 mln zł. To nie jest tak, że szpital Żywiec nie wykonuje procedur internistycznych czy chirurgicznych. W zeszłym roku na 13,5 tysiąca hospitalizacji, 2,2 tys. hospitalizacji to była hospitalizacja w oddziale kardiologii, pozostałe 11,5 tys. hospitalizacji to właśnie była interna chirurgia, ogólna, ginekolgia, położnictwo pediatria, czyli te zakresy, które zarzuca się, że szpital w Żywcu nie chce wykonywać. Nie jest to absolutnie prawdą - przekonywała dyr. Świątkiewicz.