Spór o spadek po Tomaszu Komendzie. Matka: "Ja już dłużej tak nie mogę"

Z jego relacji wynika, że gdy tylko pojawiła się informacja, że Tomasz Komenda będzie mógł starać się o odszkodowanie za spędzone niesłusznie w więzieniu 18 lat, zaczął się wokół niego kręcić najstarszy z braci - Maciek. - Cokolwiek Tomek robił, z kimkolwiek się spotykał, informował Maćka. On wiedział, że Tomek ma kłopoty z używkami. A to my byliśmy tymi złymi, bo chcieliśmy, żeby nie ćpał i nie pił, tylko starał się normalnie to wszystko przetrawić - mówi Krzysztof Klemański. I dodaje, że z człowiekiem, który jest pod wpływem różnych substancji, który jest chory, można zrobić wszystko.