Spór na linii Polska-Izrael. Internauci przypominają słowa Lecha Kaczyńskiego

Komentarze wokół nowelizacji ustawy o IPN w nie ustają. Wśród nich pojawiają się cytaty z wypowiedzi zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co sądził o relacjach z Izraelem? - Wy w sposób cyniczny podjęliście decyzję, by obarczyć nas winą - mówił.

Nierzadko politycy i dziennikarze w swoich wypowiedziach odwołują się do słów Lecha Kaczyńskiego. Teraz, przy okazji konfliktu Polski z Izraelem o nowelizację ustawy o IPN, na Twitterze internauci przytaczają słowa zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta. Nie kryją, że jego poglądy im się podobają.

Tamir podkreśliła, że była zdziwiona, że prezydent Polski chce rozmawiać z minister edukacji. "Nie miało to być spotkanie kurtuazyjne, ale chciał długiej wnikliwej rozmowy" - podkreśliła. Dodała, że Kaczyński "rozpoczął szczegółową i fascynującą lekcję historii". I zaczęła cytować ówczesnego prezydenta Polski.

"Polacy zaakceptowali Żydów i przyznali im prawa, których nie mieli w innych krajach. W Polsce były miasta i miasteczka, w których Żydzi stanowili większość. Naród polski nie uważał Żydów za wrogów" - powiedział Kaczyński. Zadeklarował też wówczas utworzenie muzeum. "Polacy nigdy nie dążyli do eksterminacji Żydów" - podkreśli Kaczyński. Jak zaznaczył, wie, że nie wszyscy byli sprawiedliwi i nic nie usprawiedliwia ich współpracy z nazistami, "nawet zabijania jednego człowieka".

Wreszcie zwrócił się do Izraelczyków. "Rozumiem ten straszny ból i silne pragnienie, aby nie zapomnieć o tym, co się wydarzyło, ale Niemcom wybaczyliście. Przebaczyliście im, ponieważ mieli pieniądze, aby wam zapłacić, kupili wasze przebaczenie za pieniądze. My byliśmy biedni, żyliśmy pod rządami sowietów, więc nie mogliśmy wam nic zaoferować, a wy w sposób cyniczny podjęliście decyzję obarczyć właśnie nas winą" - mówił.