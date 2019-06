Spłonął dach zabytkowego kościoła w Lutolu Suchym. Zbiórka na odbudowę budzi kontrowersje

Do pożaru XIX-wiecznego kościoła pw. świętych Piotra i Pawła w Lutolu Suchym (woj. lubuskie) doszło w Boże Ciało. Część dachu zawaliła się do środka świątyni, zniszczeniu uległa też zabytkowa wieża. Zielonogórsko-gorzowski bp Tadeusz Lityński ogłosił zbiórkę na odbudowę kościoła. Wywołało to wiele nieprzychylnych komentarzy w mediach społecznościowych.

Kościół w Lutolu Suchym po pożarze (Wolsztyn112, Fot: Print screen)

Dwa dni po pożarze zabytkowego kościoła w Lutolu Suchym, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński ogłosił zbiórkę. 30 czerwca we wszystkich kościołach w Lubuskiem staną puszki, do których będzie można wrzucać ofiarę na remont zniszczonej świątyni - informuje portal miedzyrzecz.naszemiasto.pl.

Na profilach związanych z Lutoniem Suchym, wszędzie tam, gdzie opublikowano ogłoszenie o zbiórce, pojawiło się wiele obraźliwych i często nienawistnych komentarzy. "Zwróćcie się do Rydzyka, niech odbuduje kościół", "Na ubezpieczenie szkoda było kasy, lepiej kupić nowy samochód dla proboszcza" - to niektóre z nich.

"Chcesz się dorzucić do zbiórki na rzecz odbudowy kościoła w Lutolu Suchym? To się dorzuć. Nie chcesz? To się nie dokładaj. Tylko nie kpij i nie wyzywaj tych, którzy chcą" - zaapelowali dziennikarze portalu miedzyrzecz.naszemiasto.pl.

Rada sołecka oraz parafialna organizują 29 czerwca odpust ku czci apostołów św. Piotra i Pawła. Po mszy św. odbędzie się koncert piosenek religijnych, zaplanowano też grill dla rodziców i wiele atrakcji dla dzieci. W czasie uroczystości odbędzie się zbiórka pieniędzy na remont świątyni.

Pożar kościoła

Do pożaru kościoła doszło w Boże Ciało. Ogień strawił dach i wieżę kościoła, ucierpiało też jego wnętrze. Udało się zabepieczyć część wyposażenia świątyni.

Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia było zwarcie elektryczne - wstępnie ustalił biegły z zakresu pożarnictwa. Świątynia była ubezpieczona.

