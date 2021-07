Spięcie posła Nitrasa z marszałek Witek i ministrem Wąsikiem. O interwencje został poproszony prezes PiS

Nitras prosi o interwencję Kaczyńskiego

Widząc jednak, że niewiele wskórał, polityk Koalicji Obywatelskiej podszedł do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Ten człowiek to robił. Pan jest za to odpowiedzialny. Zatrzymują ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego – mówił poseł KO do prezesa PiS. Po chwili do Nitrasa i Kaczyńskiego podeszła posłanka Małgorzata Gosiewska, która weszła między posła KO a prezesa PiS, próbując go w ten sposób odgrodzić od Nitrasa.