Spięcie po słowach doradcy prezydenta Dudy. "Protestuję!"

Do tych słów później nawiązał Stankiewicz. Dziennikarz przypomniał wydarzenia ze Strajku Kobiet, kiedy to policjanci pałkami teleskopowymi atakowali demonstrujące kobiety. - Pan powiedział przed chwilą, że to co było na ulicach Warszawy, to jest sytuacja jak z reżimów totalitarnych - ciągnął wątek prowadzący.