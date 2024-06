Spięcie Czarzastego z Sawickim. "Nie byłbym sobą"

Sawicki grzmi, Czarzasty przypomina "w sposób bardzo delikanty"

- Z przykrością stwierdzam, że nic nie rozumiecie, jeżeli chodzi o biogazownie rolnicze. One nie potrzebują ustaw, tylko decyzji, przeznaczenia części KPO. Zaraz zagraniczna konkurencja będzie wypracowywać swoje interesy, a Orlen będzie bankrutem. Skończcie z szykowaniem ustaw, które są do niczego nie potrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować - grzmiał Marek Sawicki do Jacka Czerniaka.