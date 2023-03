Specjalny zespół episkopatu. Już wiadomo, kto się w nim znajdzie

Prymas Polski abp Wojciech Polak poinformował we wtorek, że episkopat powoła "zespół niezależnych specjalistów", który zajmie się badaniem spraw wykorzystywania małoletnich przez księży w Polsce. - Dojrzeliśmy do całościowego zbadania tej sprawy - zapewnił duchowny. Prymas zdradził też, kto może wejść w skład nowego gremium. To pokłosie burzy wokół przeszłości Jana Pawła II.