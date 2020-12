Spadochrony dla komandosów. Nowe informacje z prokuratury

- Śledztwo zostało wszczęte 14 października 2020 roku. W sprawie można prognozować przesłuchanie świadków m.in. żołnierzy zawodowych związanych ze sprawą oraz przedstawicieli wykonawców biorących udział w przetargu – informuje Wirtualną Polskę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. I jak dodaje, postępowanie przekazano do prowadzenia krakowskiej prokuraturze.

Potwierdzają nam to śledczy z Małopolski. - Sprawa została przejęta do dalszego prowadzenia przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Aktualnie prowadzone są intensywne czynności procesowe - informuje Wirtualną Polskę Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.