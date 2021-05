Polacy nie chcą się szczepić na COVID. "Macie jakieś sugestie?". Dworczyk pyta internautów

W proces chcą też się mocniej zaangażować samorządowcy. - Będziemy współpracować - zapewnia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. - Już dwa tygodnie temu zwróciliśmy się do ministra z pomysłem utworzenia funduszu, który miałby być wykorzystany do promocji akcji szczepień. Trzeba zapukać bezpośrednio do drzwi Polaków - tłumaczył Wójcik w rozmowie z "Rzeczpospolitą".