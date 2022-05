Spada poparcie Rosjan dla propagandy Kremla

Rosyjska propaganda znowu nadaje. Tym razem wychwala stalinowskiego zbrodniarza

Do absurdalnej debaty doszło w rosyjskiej telewizji "Pierwyj kanał". Rozmówcy dyskutowali o tym, co musi zrobić Rosja, by zapobiec potencjalnym zamieszkom, które rzekomo planuje wywołać Zachód. Zaproszeni eksperci dowodzili, że Rosja potrzebuje teraz Ławrientija Berii.