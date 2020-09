Sosnowiec. Odnowią zapomniane i zaniedbane pomniki na cmentarzu czterech wyznań

Inicjatorem przedsięwzięcia jest poseł Mateusz Bochenek, były pełnomocnik prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego. - Są niezwykłe, piękne, ale wiele z nich niszczeje. Niektóre wyglądają na niczyje. Chcę to zmienić. Wspólnie z władzami Sosnowca chcemy zadbać o nagrobki, często zapomniane, a jakże ważne dla naszego miasta i całego regionu - mówi Bochenek.

- Szczególnie w okresie świątecznym dostajemy mnóstwo zgłoszeń od mieszkańców dotyczących karteczek z informacją o braku opłat za grób, często dotyczy to pięknych zabytkowych pomników. Dlatego postanowiliśmy wpisać cmentarz czterech wyznań przy ulicy Smutnej i al. Mireckiego do Gminnej Ewidencji Zabytków . Bardzo ważne, aby nasze dziedzictwo kulturowe nie zostało zniszczone. Stąd, cieszę się, że w naszym mieście będzie działało takie stowarzyszenie i sam chętnie będę wspierał jego działania - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Przedstawiciele mają za sobą już pierwsze spotkania i nakreślony plan działania. - Działalność stowarzyszenia nie może ograniczyć się tylko do zbiórek w trakcie Wszystkich Świętych. Chcemy również do działania zaangażować szkoły, być może także indywidualne osoby, które mogłyby się opiekować grobami. Połączymy to z lekcjami regionalizmu – wyjaśnia Bochenek.