Sosnowiec. Będzie Rondo Praw Kobiet. Pomysł poparli nawet radni z PiS-u

Sosnowiec. Radni zgodzili się na Rondo Praw Kobiet

- Myślę, że zanim ktokolwiek się wypowie, powinien przeczytać uzasadnienie. Polki, jako jedne z pierwszych na świecie, otrzymały prawa wyborcze, niespełna kilka tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wskazuje na to fakt, jak ważną dla całego społeczeństwa była kwestia praw kobiet. Nazwa Rondo Praw Kobiet będzie ukłonem w stronę wszystkich działaczek, członkiń organizacji, które już w II połowie XIX wieku organizowały spotkania i zjazdy w celu omówienia sytuacji gospodarczej kobiet. Należy podkreślić, że prawa kobiet mają znacznie szersze znaczenie ponieważ dotyczą dostępu kobiet nie tylko do wspomnianych praw wyborczych, ale też dostępu do nauki, do pracy, do korzystania z w pełni z życia społecznego, gospodarczego czy kulturalnego oraz praw do samostanowienia i decydowania w sprawach światopoglądowych – stwierdził Chęciński.