SOP wciąż chroni byłego wiceministra. Kuriozalne tłumaczenie

- Czyli nie zamierza pan odpowiedzieć na to pytanie? - drążył reporter WP. - Nie zamierzam. Panie redaktorze, przecież nikt sobie sam ochrony nie przyznaje. Proszę zostawić te pytania i do mnie ich nie kierować. Ja nie mogę i nie chcę rozmawiać o tym, co mogłoby zaszkodzić mojemu bezpieczeństwu - oświadczył Zieliński.