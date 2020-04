SOP uważa, że świetnie chroni VIP-ów. Kolizje drogowe? Jakie kolizje...

W ujawnionej niedawno przez WP odpowiedzi ministra Macieja Wąsika na interpelację poselską wynika, że w 2019 r. zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów SOP było 74 (w tym 43 zdarzenia spowodowane przez kierowców SOP). W tym przypadku zdarzenia drogowe obejmują kolizje, wypadki oraz tzw. inne zdarzenia - np. w 2019 r. w ramach wszystkich 74 zdarzeń drogowych doszło do 64 kolizji oraz 10 innych zdarzeń.

W sprawozdaniu z wykonania działalności za 2019 rok w SOP, do którego dotarła Wirtualna Polska, nie ma żadnych wzmianek na temat wpadek funkcjonariuszy służby. Nie dostaliśmy również odpowiedzi z SOP o tym, jaka była metodologia, którą zastosowano przy ocenie działalności i skąd się wzięło takie samouwielbienie.

Przypomnijmy więc najbardziej spektakularne wpadki SOP w 2019 roku. Miały one miejsce w tym samym miesiącu - w grudniu 2019 roku.

Najpierw podczas wizyty Angeli Merkel w Polsce auto z kanclerz Niemiec zatrzymało się na drodze, bo funkcjonariusz błędnie uznał, że doszło do awarii samochodu. Merkel czekała na samochód zastępczy. Kanclerz Niemiec gościła w Polsce na uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau. Służba Ochrony Państwa miała zawieźć niemiecką kanclerz z lotniska w Balicach do Oświęcimia oddalonego o ok. 50 kilometrów od lotniska.