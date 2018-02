"Sondaże popularności PiS są jednym wielkim fałszem". W sieci krąży "dowód"

W sieci krąży relacja z krótkiej rozmowy z ankieterem IPSOS. Przeprowadzał badanie ws. preferencji politycznych Polaków. Po dwóch pytaniach nagle odłożył słuchawkę. Wniosek internautów jest jednoznaczny - sondaże są fałszowane. Co na to IPSOS?

PiS nie od dziś góruje w sondażach. W najnowszym badaniu Kantar Public goni je, co prawda, PO , ale i tak przewaga partii rządzącej jest ogromna. Chęć zagłosowania na PiS deklaruje 37 proc. badanych, a na PO - 20 proc. W badaniu pracowni Estymator dla "Do Rzeczy" partia Kaczyńskiego idzie z kolei na rekord z poparciem rzędu 50,2 proc. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Grzegorza Schetyny deklaruje 22,9 proc. respondentów.

"Przed chwilą zadzwonił do mnie miły pan z IPSOS z pytaniem, czy zechcę wziąć udział w ankiecie badającej preferencje polityczne Polaków. Pomyślałam: "WRESZCIE". Wreszcie przyczynię się do mniejszego poparcia dla PiS-u. Oczywiście wyraziłam zgodę, rozsiadłam się wygodnie z kawką pod ręką, aby sumiennie odpowiadać na pytania. Pytanie 1: Ile ma pani lat? No, niechętnie, acz zgodnie z prawdą odpowiedziałam: 65. Pytanie 2: Jakie ma pani wykształcenie? Odpowiadam: wyższe, skończony UAM... I tutaj, moi kochani, skończyła się dla mnie ankieta. Pan stwierdził, że nie spełniam warunków uczestnictwa w badaniu. Więcej już się niczego nie dowiedziałam, szybko podziękował i wyłączył się."