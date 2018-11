Sondaż prezydencki. Starcie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem zapowiada się emocjonująco

Będzie gorąco - jeśli w wyborach prezydenckich w szranki w Andrzejem Dudą stanie Donald Tusk. Z najnowszego sondażu wynika bowiem, że obaj przejdą do drugiej tury, a w niej jeden z nich uzyska minimalną przewagę. Naprawdę niewielką.

Zanim Duda i Tusk przeszliby do drugiej tury, w pierwszej, według sondażu, uzyskaliby kolejno: 37 proc. i 36 proc. W pierwszej trójce znalazłby się też Robert Biedroń z 10-procentowym poparciem.

Gdyby to Biedroń przeszedł do drugiej tury z Dudą, na co wyniki sondażu jednak nie wskazują, przegrałby z konkurentem 8 proc.