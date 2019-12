Sondaż. Prawie 60 proc. wierzy, że Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie

Andrzej Duda ma szansę na reelekcję. Tak wynika z najnowszego sondażu. Prawie 60 proc. badanych wierzy, że nie będzie zmian w Pałacu Prezydenckim.

Wskazuje również na to, że "wiara w to, że ktoś wygra, nie oznacza jeszcze, że się chce na tę osobę głosować". – Kandydatka PO, w którą wierzy 10,8 proc., musi się mocno zastanowić, co zrobić, by przekonać swoich wyborców, że może skutecznie walczyć – dodaje ekspert.