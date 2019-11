Sondaż. Po zamieszaniu w Sejmie Elżbieta Witek powinna odejść

"Trzeba anulować, bo my przegramy..." - powiedziała posłanka PiS podczas głosowania nad kandydatami do KRS. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdecydowała wtedy o ponownych wyborach. Argumentowała to problemami ze sprzętem. Nie przekonała jednak Polaków, chcą jej dymisji.

Elżbieta Witek zdecydowała o anulowaniu głosowania (East News, Fot: Jan Bielecki)

Marszałek Elżbieta Witek powinna zostać odwołana ze stanowiska w związku z anulowanym głosowaniem ws. wyboru członków KRS - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla portalu rp.pl.

Tego zdania jest najwięcej badanych - 47,2 proc. respondentów, przeciwnego - 20,5 proc. ankietowanych. Stanowiska w sprawie nie zajęło 32,3 proc. ankietowanych.

Przypomnijmy, że wybór członków KRS w Sejmie przybrał nieoczekiwany obrót. Elżbieta Witek zarządziła anulowanie głosowania. Wcześniej posłanka PiS Joanna Borowiak, ostrzegała "Trzeba anulować, bo my przegramy".

Posłowie Lewicy złożyli do prokuratury wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Witek. Politycy PiS bronią marszałek Sejmu.

