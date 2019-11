Elżbieta Witek anulowała głosowanie. Ryszard Terlecki: "Jeden poseł płakał"

Trwa burzliwa dyskusja o tym, co wydarzyło się w nocy w Sejmie. Opozycja atakuje PiS, a ten się broni. - Sytuacja z sejmowym głosowaniem ws. wyboru członków KRS wyszła trochę niezręcznie, ale postąpiłbym tak, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek - mówi Ryszard Terlecki.

- Jeden poseł płakał, że nie mógł oddać głosu. Źle zagłosował i poszedł z tym do marszałek - powiedział Ryszard Terlecki pytany o powody decyzji marszałek Sejmu. Elżbieta Witek odwołała głosowanie nad kandydaturami do KRS.

Jak podkreślił Terlecki, Witek chciała, by każdy miał prawo zagłosować. Zaznaczył, że wielu posłów - nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński - miało problem z głosowaniem.

Terlecki odniósł się też do słów jednej z posłanek PiS "Trzeba anulować, bo my przegramy", po których Witek anulowała głosowanie. - To jest dla posłanek, które bardzo przeżywają sprawy klubu i ugrupowania, zrozumiałe. Pani marszałek nie kierowała się jednak głosami przestraszonych posłanek - podkreślił. Przyznał jednocześnie, że było "niezręcznie".