Sondaż: PiS nadal może liczyć na wysokie poparcie

Sondaż. PiS nie rządziłby samodzielnie

Z kolei Koalicja Obywatelska zaliczyła spadek o 1,4 pkt proc. względem ostatniego badania, co przełożyłoby się na 121 mandatów. To o 13 mniej niż ugrupowanie to sięgnęło w wyborach przed rokiem. Spadek - o 0,9 pkt proc. - zaliczył też Ruch Szymona Hołowni Polska 2050.

Sondaż. Pięć partii w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, to do Sejmu weszłoby pięć partii. Oprócz wyżej wspomnianych ugrupowań byłyby to Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. Na pierwszą z partii zagłosowałoby 10,9 proc. respondentów, a na PSL 7,4 proc. badanych. W obu przypadkach oznacza to wzrost poparcia kolejno o 0,3 pkt proc. i 1 pkt proc.