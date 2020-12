Nadchodzi dzień wyzwolenia od COVID. Polacy to poczuli i rezerwują wczasy

Rozpoczynające się masowe szczepienia przeciwko COVID-19 sprawiły, że u konsumentów rosną nadzieje na szybkie pokonanie epidemii koronawirusa. Polacy zaczęli już rezerwować wakacje w 2021 roku. Na ten cel nie chcemy oszczędzać.

Koronawirus. Polacy już zaczęli rezerwować wyjazdy na wakacje 2021. Kierunki to Grecja i Turcja

Eksperci biznesowi firmy EY, a także socjolodzy przewidują, że w 2021 roku będzie miało miejsce odreagowanie złych przeżyć z epidemii. Ponad 70 proc. konsumentów planuje zwiększenie wydatków na "ekstrawaganckie wakacje" oraz organizowanie czasu wolnego (prognoza EY). Plan na wakacje to najważniejsze życzenie związane z powrotem do normalności.

Trend jest już widoczny. Polacy zaczęli rezerwować wyjazdy na zagraniczne wczasy w 2021 roku - wynika z danych portalu Wakacje.pl. Na pierwszych miejscach popularności są obecnie Grecja oraz Turcja.

- Rezerwacji first minut jest mniej niż w zeszłym roku. Widać jednak wzrost zaufania klientów do planowania podróży na lato - mówi Klaudyna Fudala, rzecznik prasowa serwisu Wakacje.pl. Dodaje, że część klientów z rezerwacjami to osoby, które nie wyjechały w 2020 roku i są zdeterminowane, aby wypocząć latem 2021.

Wakacje 2021. Biura oferują ubezpieczenia

Nowość w ofertach firm turystycznych to ubezpieczenie się na wypadek odwołania wyjazdu z powodu COVID-19. Polisy dotyczą ewentualnej choroby u osoby wybierającej się na wakacje, ale także ryzyka wprowadzenia nowych obostrzeń w krajach będących celem wypoczynku. Biura podróży gotowe są też zapewnić wczasowiczom testy na koronawirusa, np. sytuacji, gdzie wjazd do któregoś z krajów będzie uzależniony do negatywnego wyniku na SARS-CoV-2.

Boom na wakacje 2021 przewiduje już linia lotnicza EasyJet, która niedawno poinformowała o zwiększeniu floty samolotów. Brytyjczycy, którzy pierwsi zaczęli się szczepić na COVID-19, szykują się na wakacje we Włoszech oraz w Hiszpanii.

- Klienci powracają po dobrych wiadomościach o wprowadzeniu szczepień. Umożliwią one powrót do normalnego życia; ponowne odwiedziny u przyjaciół i rodziny lub na bardzo potrzebne wakacje - komentował Ali Gayward, menadżer easyJet w Wielkiej Brytanii.

Rok 2021. Jak odreagujemy pandemię?

- Grupą, którą najmocniej odreaguje "wyzwolenie od covidu", będą 20-30 latkowie. To ich styl życia, polegający na podróżach i częstych spotkaniach ze znajomymi, musiał zmienić się w wyniku obostrzeń epidemicznych - komentuje dr Paula Pustułka socjolog z Uniwersytetu SWPS i kierownik ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab.

- W relacjach, jakie do mnie dochodzą, młode osoby planują podróżowanie z imprezy na imprezę przez całe wakacje - dodaje.

W 2021 roku spodziewa się rozkwitu życia rodzinnego, spotkań towarzyskich przy grillu. - Podczas okresu izolacji wiele osób uświadomiło sobie, jak pandemia podkopała cenne relacje rodzinne - dodaje socjolożka.

Jej zdaniem w specyficzny sposób pandemię odreaguje pokolenie 50-latków, którzy wychowali już swoje dzieci. - Ta grupa osób zazwyczaj snuje plany na nowy etap życia, co wiąże się z wyjazdem w wymarzone miejsce, rozpoczęciem realizacji swoich pasji. Pandemia im to zabrała. Wśród tych osób spodziewam się zachowań, które zrekompensują "stracony 2020 rok". Te odkładane w czasie marzenia zostaną zrealizowane w 2021 roku lub tak szybko, jak tylko się da - ocena dr Pustułka.

Blizny po pandemii zostaną w naszych głowach

Z badań zachowań konsumenckich firmy EY wynika, że pandemia odbiła ślad w naszej psychice, co wpłynie na przyszłe decyzje zakupowe. Eksperci zachowują sceptycyzm co do tego, że po odtrąbieniu wygranej nad koronawirusem Polacy masowo rzucą się na zakupy w centrach handlowych.

Aktualnie najczęściej ograniczamy wydatki na usługi kosmetyczne, artykuły luksusowe, odzież i obuwie czy produkty związane z urodą. Wynika to z tego, że do pracy zdalnej i spotkań przed komputerem wystarczy dobrze wyglądać od pasa w górę. Zaoszczędzone w domowych budżetach pieniądze nie wrócą szybko np. do branży odzieżowej albo gastronomicznej.

57 proc. osób zadeklarowało, że nie będzie już kupować zbędnych produktów, takich, które wcześniej kupowali, aby podążać za modą i trendami. Co czwarta ankietowana osoba uważa, że w sprawie zakupów i stylu życia powrót do normalności zajmie lata.