Koronawirus. Mało prawdopodobne, aby życie wróciło do normy do jesieni 2021

Koronawirus krwawym piętnem odcisnął się na historii współczesnego świata. "Normalność", którą znaliśmy wcześniej, widnieje na horyzoncie, ale czeka nas do nas długa droga, a na niej pułapka - III fala zakażeń. Jak do wojny szykuje się do niej cała Europa.

Koronawirus. Mało prawdopodobne, aby życie wróciło do normy do jesieni 2021 Źródło: PAP/EPA , Fot: PAP/EPA/JAGADEESH NV, JAGADEESH NV