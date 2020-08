Koronawirus Chorwacja. Brytyjskie linie odwołują loty do Chorwacji

Linia easyJet odwołała loty do Chorwacji. Z lotnisk w Londynie (Stansted i Southend) oraz w Newcastle nie odleci żaden samolot do Puli, Splitu i Dubrownika. To właśnie na tych lotniskach zamknięto bazy linii. - Musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję - powiedział Johan Lundgren, dyrektor generalny easyJet. Linia loty do Chorwacji ma obsługiwać do końca sierpnia.