Sondaż. Opozycja powinna wystawić wspólną listę? Jest odpowiedź Polaków

- Trzeba by zacząć jak najszybciej budować takie porozumienie wszystkich sił politycznych w Polsce, które będzie pokazywało zarówno Polakom, ale też światu i Amerykanom, i całej Europie, że te sezonowe problemy - bo sądzę, że to są sezonowe problemy - w Polsce się niedługo zakończą i że wrócimy do rodziny państw rzeczywiście demokratycznych – powiedział w piątek w programie "Tak jest" w TVN 24 szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.