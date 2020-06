Sondaż. Największe poparcie dla PiS, spory wzrost dla KO

Jak wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej", gdyby wybory do parlamentu odbyłyby się teraz, na największe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Obóz Zjednoczonej Prawicy zyskałby 41 proc. głosów. Drugą siłą na polskiej scenie politycznej byłaby Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 24,3 proc. wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Najnowszy sondaż IBRiS dla WP

Dotychczasowe sondaże największe szanse na wejście do II tury dają obecnemu prezydentowi i kandydatowi KO. Gdyby doszło do takiego pojedynku, to według sondażu IBRiS dla WP, zwyciężyłby Andrzej Duda z wynikiem 49 proc. Rafała Trzaskowskiego pokonałby o 2,6 p.p.