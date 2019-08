Sondaż. Kto jest liderem opozycji? Polacy nie mogą się zdecydować

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie portalu rp.pl, Polacy nie są w stanie jednoznacznie wskazać lidera opozycji. Na pierwszym miejscu znalazł się wprawdzie Grzegorz Schetyna, ale jego przewaga nad kolejnym kandydatem jest minimalna.

- Częściej Grzegorza Schetynę jako lidera opozycji widzieli mężczyźni (24 proc.), osoby powyżej 50 lat (21 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (29 proc.) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (26 proc.). Roberta Biedronia częściej wskazywały kobiety (20 proc.), osoby do 24 lat (20 proc.), o dochodzie netto do 1000 zł (20 proc.) oraz badani z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (21 proc.) - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.