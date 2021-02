Sondaż. Kto byłby najlepszym premierem? Polacy ocenili

Na drugim miejscu w sondażu uplasował się prezes Porozumienia Jarosław Gowin. 9,4 proc. badanych uważa, że to on byłby najlepszym kandydatem ZP na szefa rządu. Jego kandydaturę poparło by też 22 proc. wyborców opozycji. Natomiast wśród sympatyków Zjednoczonej Prawicy Gowin dostał tylko 3 proc. głosów.