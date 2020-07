Sondaż IBRIS dla WP. Wybory parlamentarne. Jak wypada ugrupowanie Szymona Hołowni?

Badanych spytano: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to wziąłby Pan lub Pani w nich udział?". 46,1 proc. odpowiedziało - zdecydowanie tak, a 14,4 proc. - raczej tak. Oznacza to, że 60 proc. respondentów wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych.

14,3 proc. powiedziało, że raczej nie poszłoby do urn, a 23,9 proc. na pewno by tego nie zrobiło. Zdania na ten temat nie miało tylko 1,3 proc. osób.

Wybory parlamentarne. Które ugrupowanie?

A kogo poparliby głosujący? 39,2 proc. badanych przyznaje, że byłoby to Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica. 26,5 proc. zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, w skład której wchodzą: PO, Nowoczesna, Zieloni. Na podium znalazłaby się jeszcze Lewica - SLD, Wiosna i Partia Razem - uzyskując poparcie 9,8 proc. respondentów.

Ugrupowanie Szymona Hołowni wchodzi na podium

Co ciekawe, gdyby do tej puli ugrupowań dodać Ruch Szymona Hołowni "Polska 2050", uzyskałoby ono poparcie na poziomie 11,8 proc. głosów. To oznacza, że byłoby ono trzecim wyborem respondentów.